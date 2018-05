José Miguel Viñuela vuelve a reunirse con sus hermanos a un año del sensible distanciamiento

Su vuelta a la televisión y a la radio le pasaron la cuenta al animador.

Hace algunos días atrás, José Miguel Viñuela no pudo aguantar la lágrimas luego de contar en el Mucho Gusto, su complicada situación familiar.

Finalmente y luego de casi un año, el animador logró juntarse con su familia y compartió una foto del asado que hizo junto a sus hermanos Jorge, Juan Antonio y Felipe.

“Fue súper bonito porque se dio una instancia donde nos pudimos decir todas las cosas que en meses no habíamos podido. Tuvimos una conversación más íntima. Hace mucho tiempo que no conversábamos los cuatro y fue bien emotivo. Mi mamá es la que siempre trata de mantenernos unidos y ichuta! qué va a pasar el día de mañana cuando los papás no estén. A veces estoy tan agotado que el domingo feliz me quedaría tirado en la casa, pero uno tiene que responder en todas las áreas afectivas”, comentó Viñuela en una entrevista con Las Últimas Noticias.

La principal razón del alejamiento se debió a que “la máquina te empieza a absorber. Me tocó el tema de la crianza y la vuelta a la tele y la radio. Empecé a perder contacto y familiaridad. Nos mandábamos mensajes pero como estábamos distantes no nos comunicábamos tanto”.

“Cualquier cosa que nos tengamos que decir es mejor hacerla a través de una llamada telefónica y de aquí en adelante tratar de vernos sagradamente una vez al mes con familias, con niños, con todo, porque si no, uno va perdiendo el contacto. Estoy en una etapa sensible en que todo me llega más”.