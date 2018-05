La secreta técnica de Cristián Pérez para disimular su baja estatura en SQP

Como es costumbre, los invitados del nuevo capítulo de La Divina Comida se sinceraron y contaron algunos detalles desconocidos de sus vidas.

Una de las anécdotas más divertidas fue la revelada por Cristián ‘Chico’ Pérez mientras cenaban en su casa. Esto debido al particular regalo que le entregó Daniella Campos: Un cajón.

La modelo explicó la razón tras su presente, sacando risas en Palta Meléndez y Dominique Lattimore. “Cuando yo conocí a Cristián, la primera vez que lo vi, él estaba arriba de un cajón”, señaló.

El periodista explicó de que fue de esta manera que disimulaba su baja estatura mientras trabajó en SQP: “La verdadera historia es que la mesa que había era de este porte (se apunta cerca del cuello), una mesa pensada en la Jenny (Warner), y me dijeron qué hacemos, entonces trajeron un cajón y me subí y la mesa me quedaba aquí (apunta a la altura de su cintura)”.