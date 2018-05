La verdadera razón por la que Delfina Guzmán no fue al matrimonio de su hijo con Nicole Block

Luego de regresar de sus vacaciones por México y Estados Unidos, la actriz Nicole Block finalmente contrajo matrimonio con Juan Cristóbal Meza, su pareja 29 años mayor que ella.

Originalmente, la ceremonia se realizaría en abril, pero por problemas de horarios debieron reprogramarla, dando el sí finalmente este fin de semana.

La íntima ceremonia se hizo en el departamento de la actriz, donde llegaron muy pocos invitados, unos músicos y el juez.

Block publicó una serie de imágenes en sus redes sociales, donde llamó la atención un detalle importante: no estaba la familia del novio. De hecho, sólo se encontraban los papás de Block, el hijo de Juan Cristóbal y algunos amigos.

Una publicación compartida por Nicole Block (@nicoleblockdavis) el May 6, 2018 at 3:01 PDT



Un rostro que sus seguidores extrañaron en las fotografías fue Delfina Guzmán, la madre del novio, por lo que la intérprete explicó a Las Últimas Noticias que “queríamos hacer algo muy sencillo porque pasó tantas veces que me iba a casar y no fue, que al final pensé ya, que sea un trámite no más, como que tiré la esponja”.

Además, agregó que “si pensábamos en invitar a más gente todo se iba a complicar”, detallando que la celebración fue tan sencilla que tenían champaña y ostras para picar, y que luego de la ceremonia fueron a comer a su restorán favorito.