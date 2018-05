Sensual escena de "Barcedes" dejó la grande entre los fanáticos de PNP

Los televidentes están ansiosos por ver la sensual escena.

Durante la noche del domingo recién pasado, Mega liberó un nuevo avance de Perdona Nuestros Pecados, donde las protagonistas fueron Mercedes y Bárbara.

En los adelantos se pudo ver una sensual escena donde la pareja desató todo su amor, pero todos se sorprendieron cuando Nicanor entró a la pieza donde estaba “Barcedes”.

Todo hace presagiar que el comisario de Villa Ruiseñor se enterará que su esposa le es infiel con la hija de Ernesto Möller.

El adelanto dejó la grande en la redes sociales, ya que los fanáticos de la teleserie no podían creer lo que estaban viendo.

MIRA LOS COMENTARIOS ACÁ:

Ehmmm….esto….nada, que me voy de la vida y eso. 😱🔥😍❤️ Esta noche: #Barcedes 😏💗 No more to say. @mjbellop #PerdonaNuestrosPecados pic.twitter.com/fBztk7LtTr

— Lucia (@Luziliya) 7 de mayo de 2018