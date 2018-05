Los actores de Los Vengadores sellan 10 años de amistad con el mismo tatuaje

Este años se cumplen 10 años desde el estreno de Iron Man, que dio comienzo al Universo Marvel.

Por esto, Robert Downey Jr (Iron Man), Chris Evans (Capitán América), Chris Hemsworth (Thor), Scarlett Johansson (Black Widow) y Jeremy Renner (Hawkeye), decidieron marcar permanentemente esta década de trabajo con un tatuaje.

El diseño consiste en una A de Avengers y el número 6, representando a los seis héroes originales que dieron inicio a la exitosa franquicia.

Downey Jr reveló a Entertainment Weekly que “cinco de los Vengadores originales tenemos el tatuaje”, explicando que Mark Ruffalo (Hulk), optó por quedar fuera.



“Fue idea de (Scarlett) Johansson, y ella con (Chris) Evans se lo hicieron en Nueva York. Luego, el tatuador de Nueva York, Josh Lord, viajó a Los Angeles, y me lo hizo a mi, a (Jeremy) Renner, y luego le hicimos bullying a (Chris) Hemsworth hasta que se lo hizo”, agregó Iron Man.

Otro particular detalle es que entre todos le realizaron el mismo tatuaje al tatuador, quien se convierte en la sexta persona en tener el diseño en su piel. “Cada uno dibujó una línea en el tatuador con su máquina y fue una masacre”, finalizó Downey Jr.

Thanks for the ink, Joshua Lorde!(and for letting all of us maim you in return) Love to @RobertDowneyJr @Renner4Real @chrishemsworth Scarlett (we just need to get Ruffalo blackout drunk) ❤️ pic.twitter.com/mNtJ6xCyOP

— Chris Evans (@ChrisEvans) 8 de mayo de 2018