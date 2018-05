Luis Jara sacó carcajadas tras revelar que tuvo sarna en su juventud

Como ya es costumbre, los panelistas del Mucho Gusto revelaron algún aspecto desconocido de su vida durante la sección Confesiones.

Si bien algunos, como Begoña Basauri, hablaron de momentos difíciles de su vida, Luis Jara decidió relatar un incómodo momento que vivió cuando tenía 21 años, sacando la risa de sus compañeros.

Todo comenzó cuando el cantante empezó a sentir “una picazón extrema” en la zona de la ingle, lo que lo obligó a ir a un dermatólogo.

“Era una señora, y le dije ‘me aparecieron aquí unas ronchas’, ‘bájese los pantalones’, me bajo los pantalones y me dice ‘su ropa interior’, y quedo humillado, humillado”, comentó el animador.

Sin embargo, el diagnósitico no mejoró su situación: “me dice ‘esto es muy simple’ y me dice ‘tú tienes sarna’. Yo le digo ‘doctora usted me está hueviando, pero cómo voy a tener sarna yo"”.

En ese momento, sus compañeros del panel no pudieron aguantar la risa, aunque aún no revelaba lo más vergonzoso.

“Me dice ‘¿usted está pololeando?, lo más complicado de todo esto es que no se puede cambiar de ropa interior en tres días, no se puede bañar y tiene que echarse un líquido que se llama Lindano. Usted tiene que ir a la casa de su polola y toda su familia tiene que hacer lo mismo”.

Por eso, el cantante debió ir a la casa de su polola y explicarle la situación a toda su familia, lo que volvió a generar risas en sus compañeros.