Mea culpa de Herval Abreu gatilla nuevo testimonio de guionista de Soltera Otra Vez en su contra

La denunciante aprovechó la instancia para hablar del caso Karadima.

Luego de las distintas acusaciones de abuso de poder que recibió Herval Abreu, el director decidió defenderse a a través de una una carta donde pidió perdón y aseguró que nunca ha tenido relaciones sin el consentimiento de la otra persona.

La guionista Bárbara Zemelman fue una de las personas que entregó sus testimonio en contra del director de teleseries y una vez que se enteró de los dichos de Abreu, lanzó un potente comunicado en su cuenta de Twitter.

“Herval Abreu envió una carta pidiendo perdón, pero pide perdón por una falacia. Sus ‘talleres’ no pueden ser considerados ‘una ayuda’, ‘un apoyo a las actrices’, es todo lo contrario. Son situaciones creadas por él mismo para su propio beneficio, no pecó de generoso. Pecó de aprovechado”.

Luego agregó que las clases que hacía el “zar de las teleseries” no tenía nada que ver con la actuación, “Creo que es importante ponerle el nombre que tienen a las cosas, eso no era altruismo, era abuso de poder. Esto no tiene que ver con el cambio de los tiempos, tiene que ver con la capacidad de diferenciar lo que está bien, de lo que está mal”.

Finalmente habló sobre el abuso de poder, haciendo una comparación con el caso Karadima, asegurando que las personas se aprovechaban de su “lugar de privilegio”.

“En el caso Karadima, los denunciantes fueron puestos en duda durante años. Hoy, la más alta autoridad de la iglesia les pide perdón. Sin embargo, el abusador sigue negando todo. Las tomas en las universidad no pueden ser más sensatas, lo que piden es que existan protocolos claros y protección real a las víctimas de abuso. Eso es justamente lo que se necesita, no solo en las universidades, sino en todos los lugares en donde esta situación se pueda dar”, concluyó.