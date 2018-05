Perla Ilich explotó indignada contra quienes la acusan de estafa

La gitana Perla Ilich, recordada por protagonizar su propio docurreality, está pasando por un difícil momento luego de ser acusada de estafa por algunos de sus clientes.

El ex rostro de Canal 13 vendía diversos productos a través de redes sociales, con un sistema en el que los compradores le realizaban un depósito previo y luego ella enviaba la encomienda.

Sin embargo, la entrega de los productos no se llevó a cabo en los últimos meses, lo que terminó con la gitana siendo tildada de estafadora.

Aburrida de esta situación, Ilich decidió aclarar todo a través de un Instagram Live, donde explicó furiosa que no ha estafado a nadie. “Por favor, lo único que pido es que dejen de mandar comentarios estúpidos (…) Yo digo, cómo es que tantas personas no tienen inteligencia, porque tienen caca en la cabeza”, comenzó indicando.

Además, se lanzó contra quienes la acusan, diciéndoles que “basta con la hueá, que uno se cuelga del otro, anda a la televisión, anda a Primer Plano, no estoy ni ahí. Si yo tengo una deuda con alguien, yo se lo voy a pagar, hasta el último peso”.

Finalmente aclaró que “si estoy fuera del país uno o dos meses no es porque me escapé”, y que si hubiera robado no estaría dando la cara.

Por su parte, en el programa Intrusos de La Red, Perla señaló que hace un tiempo sufrió un millonario robo en su casa, donde le sustrajeron todos los artículos que vendía.