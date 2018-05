Coté Quintanilla lloró al recordar los comentarios que recibía de los televidentes de Rojo

La cantante habló sobre el autoestima de las personas.

María José Quintanilla se transformó en una de las panelistas más queridas del Mucho Gusto, popularidad que comenzó en “Rojo Fama Contrafama”.

Durante el capítulo del martes recién pasado del matinal los rostros comenzaron a habla hablar sobre los cánones de bellaza y Coté decidió poner un tema sobre la mesa. “Quiero hablar acerca del autoestima”.

“Yo siempre fui la niña gordita que cantaba (…) Presentaba mis singles, después leía los comentarios ‘que está guatona’, ‘subió de peso"”, comentó la cantante.

Luego agregó habló sobre el bullying que sufrió, detallando que “no voy a decir que no, porque a nadie le gustar que hablen mal y te basureen. Me afectaba porque me sacaba la mugre hartos meses en ese disco para que después se hablara de mi cuerpo”.