Javiera Suárez rompió en llanto al reconocer que ha pensado en la muerte

La mañana de este miércoles, Bienvenidos emitió una íntima entrevista que realizó a Tonka Tomicic a Javiera Suárez, donde hablaron de las semanas tras descubrir que su cáncer había avanzado.

A finales de marzo, la periodista debió someterse a una nueva cirugía a sus pulmones y comenzó nuevos ciclos de inmunoterapia y radioterapia.

En la emotiva conversación, Suárez recordó el momento en que fue diagnosticada con melanoma en mayo de 2016, lo que coincidió con la noticia de que estaba esperando a su primer hijo.

“Yo me aferré a mí misma, a mi cabeza, a hacerme cargo de la situación. Apoyarte en Dios sirve un montón, pero si la cabeza dice que te vas a morir, te mueres en el camino”, aseguró.

En ese momento, Tomicic le preguntó si alguna vez pensó en la posibilidad de morir, a lo que Javiera respondió sinceramente mientras comenzaba a llorar que “en ese momento no, pero ahora último sí lo he pensado, porque ahora volvió el melanoma”.

Además, confidenció que en algún momento pensó que “en el segundo examen va a salir nada”, ya que el melanoma había comenzado a irse “y solo quedaba en el pulmón”. Lamentablemente, los exámenes terminaron por confirmar lo peor: el melanoma había regresado.

Finalmente, Suárez no baja los brazos, y si bien tiene momentos de fragilidad, asegura que “yo no me voy a morir de melanoma. Dios no sé qué va a hacer, pero yo no me voy a morir de melanoma. Pero sí a veces digo, como me encuentro tan débil, como una persona de 80, ‘qué lata estar así todo el rato’. De repente no puedo ni siquiera salir de la casa porque no me da”.