Julia Fernández se presentó en Fiscalía para dar testimonio del accidente junto a Ignacio Lastra

La brasileña aseguró que no se acuerda de nada.

Iganacio Lastra y Julia Fernández comenzaron su romance dentro de un reality show, pero el amor se acabó luego del dramático accidente donde el modelo terminó con el 90% de su cuerpo quemado.

Han pasado casi nueve meses y ninguno de los chicos reality involucrados había entregado su testimonio sobre lo que había ocurrido esa noche de agosto, hasta que este martes apareció la brasileña en la Fiscalía de Ñuñoa Providencia para hablar.

“No me acuerdo de nada, igual que Ignacio… No nos acordamos de nada. No me acuerdo del accidente, de lo que pasó en el bar, si había tomado alcohol o no, se me borró toda la memoria, ni sé que hice yo ni él. (Ninguno de) los dos nos acordamos. Mejor así”, comentó la ex candidata a reina del Festival de Viña del Mar.