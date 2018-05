Viuda de Roberto Bruce critica a Mega por no avisarle sobre recreación del accidente de Juan Fernández

La mujer aseguró que nadie la llamó para entrevistarla.

Efecto Mariposa es el programa que recreará algunos de los hechos más impactantes que han ocurrido en el último tiempo en nuestro país, donde destacan el incendio en la Cárcel de San Miguel, el terremoto del 2010 y el accidente aéreo de Juan Fernández.

Precisamente programa conducido por José Luis Repenning, debutará narrando el momento donde 21 personas perdieron la vida, donde estaban los rostros de TVN Felipe Camiroaga y Roberto Bruce.

En dicho contexto, la viuda del periodista de “Buenos Días a Todos”, Andrea Sanhueza, habló con “Hola Chile” sobre el estreno. “Me choca verlo representado en la tele. A cualquiera le pasaría”.

“Uno ya está acostumbrado a este tipo de cosas. No es que me parezca mal que hagan programas como este, y yo creo que son programas que ayudan un poco a la investigación, pero espero que sea un programa periodístico. Yo pensaba que iba a ser así, pero cuando me dí cuenta que iba a tener una representación del tema… igual es como chocante un poco”, agregó Sanhueza.

La viuda aseguró que nadie la llamó a ella ni a su hijo para informarle sobre el programa, ni para hacer una entrevista. “Yo no quiero hacer un revuelo, pero sé cómo es la tele. Igual no tenían por qué preguntar quizás, pero es una deferencia, un detalle… Yo creo que no le cuesta a nadie hacer eso”.

“Lo encuentro delicado, por lo menos una deferencia de haberme llamado, de haberme dicho lo vamos a lanzar tal día, a tal hora. Yo no pido un trato especial, yo entiendo como es la TV, pero no sé… Una deferencia”

Pese a las críticas, Andrea espera que “todo se centré en ese tema. Que se muestre todas las faltas que cometió la Fach, porque esto se produjo por ello”, agregando que su marido no quería realizar el viaje. “Roberto trabajaba, era un mandado como todos, pero él no quería viajar porque quería quedarse con nosotros el fin de semana… No quería ir y yo me quedé con esa sensación de que él no quería ir”.

“Es importante y nos humaniza como país, que una institución como la Fach diga, ‘nos equivocamos. Aquí hubo malos protocolos"”, concluyó.