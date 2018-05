El emocionante mensaje de apoyo de Jocelyn Medina para Javiera Suárez

Javiera Suárez está viviendo un difícil momento debido a la reaparición de su cáncer, lo que no ha dejado indiferente a nadie.

Por esto, son cada vez más personas las que le envían mensajes de ánimo y apoyo a la periodista, quien esta semana lanzó oficialmente su libro Liveat.

Una de ellas es Jocelyn Medina, quien trabajó hace algunos años con Suárez en la misma casa televisiva.

La ex chica Yingo comenzó describiendo a la comunicadora como una persona “siempre alegre, un poco introvertida, con una gran belleza”, para luego asegurar que probablemente no se acuerde de ella.

“Quiero que sepas que he seguido tu caso como muchas personas, paso a paso, y me duele el alma pensar todo lo que estás viviendo. He llorado con las malas noticias, pienso en tu bebé, ese angelito hermoso”, agregó.

Medina indicó que es madre de tres niños, y reveló que ella perdió a su madre cuando era muy joven, por lo que entiende que “es difícil imaginar la vida sin ellos y más aún imaginar la vida de ellos sin nosotras”.

Su sentido mensaje continúa explicándole a Javiera que “quiero que sepas que yo soy una más de muchas personas que reza por ti, que está día a día enviándote mucha energía positiva para que todo lo malo que estás viviendo se vaya y logres sanarte de manera completa”.

La ex chica Yingo finalizó la emotiva publicación deseándole lo mejor y declarando que “te quiero enormemente”.