Joaquín Méndez terminó mostrando demás por culpa de su pantalón

Joaquín Méndez se ha ganado el cariño de la gente gracias al carisma que muestra en Mucho Gusto, donde a menudo hace reír con sus ocurrencias.

Y efectivamente eso fue lo que ocurrió la mañana de este jueves, cuando terminó siendo protagonista de un divertido chascarro.

El argentino estaba imitando a un mono cuando su pantalón cedió y terminó por romperse. Si bien en un inicio pasó desapercibido, su compañera Daniela Castro dejó en evidencia el problema, sacando risas en el resto del panel.

Sin embargo, el ex chico reality se lo tomó con humor y terminó publicando una foto del momento en su cuenta de Instagram. “No me resistieron los pantalones! Me preguntó: qué es la verguenza? y me respondo, no la conozco”.

La imagen lleva más de 37.000 me gusta, y cientos de mensajes de sus seguidores, quienes destacaron su sentido del humor.