María Luisa Godoy relató el crudo episodio de acoso que vivió a los 15 años

Este jueves, el panel del Muy Buenos Días a Todos abordó el tema del acoso y abuso sexual, contexto en el que María Luisa Godoy relató un crudo episodio que vivió de parte de su profesor de historia en el colegio.

“Un día me quedé a castigo de fin de semana en el colegio. Yo tenía 15 años y él me dijo, cuando terminó el castigo, ‘¿te llevo a su casa?’. Yo me iba caminando, así que le dije ‘ya, feliz’, porque igual quedaba lejos”, comenzó señalando.

Después de un rato de trayecto, el profesor se detuvo en otro lugar que no era su casa, por lo que la animadora le preguntó qué le pasaba. “Me dijo ‘es que tengo que decirte algo. Yo estoy enamorado de usted’ y ahí como que se me tiró encima”.

Godoy logró reaccionar y empujó al hombre de 65 años, para luego salir corriendo a su casa, sin contarle a nadie lo sucedido. “Fue súper doloroso porque yo de verdad lo quería”, reveló, añadiendo que lo veía como una figura paterna.

“Me daba súper asco, y ese día sí llegué a vomitar a mi casa. Después nunca lo miré en clases y yo creo que él también se sentía incómodo. Nunca más tuve una relación con él, ni lo conversamos, y él nunca más intentó nada”, finalizó.