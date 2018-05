Mónica Godoy estrenó nuevo look para celebrar sus 42 años

Luego de dejar atrás la meningitis que la mantuvo hospitalizada durante marzo de este año, Mónica Godoy ha podido retomar su vida normal, publicando constantemente en sus redes sociales.

Por eso, este martes la actriz decidió mostrar su manera de celebrar su cumpleaños: con un nuevo estilo.

“Nuevo año, nuevo look ¡Lista para mi nueva vuelta al sol! Agradecida de todo lo que me a dado la vida ¡Gracias, gracias, gracias! Con los brazos abiertos recibo lo que vendrá, a disfrutarlo y vivirlo a concho como me gusta”, comenzó escribiendo.

Además, agradeció a todos quienes le enviaron afectuosos saludos de cumpleaños y al estilista que la ayudó a lograr esta nueva apariencia, con el pelo más corto y claro que su color natural.

Las fotos llevan más de 8.400 me gusta y cientos de comentarios halagando su nueva imagen.