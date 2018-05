Ex cantante de Rombai llega a Chile como rostro de multitienda

Emilia Mernes es una joven cantante argentina, que saltó a la fama en latinoamérica durante su participación como vocalista en el grupo Rombai.

La artista de 21 años abandonó la banda hace algún tiempo para privilegiar su relación con otro de los integrantes y su propia carrera como solista, lo que no significa que su popularidad haya disminuido.

De hecho, Mernes alcanzó un importante logro: es la nueva cara de Ripley. “Me contactaron y estoy súper feliz. Es mi primera campaña acá en Chile con una marca, con Index, que es tan enorme acá. Es un honor para mí. Es súper teen, me siento representada y feliz”, señaló en una entrevista.

A través de las redes sociales, la joven se destaca siempre por sus looks, por lo que no es extraño que una marca de ropa se haya fijado en ella.

“Soy bastante histérica con ese tema. Ocupo mucho tiempo para arreglarme, maquillarme y peinarme, cuando tengo que hacerlo. Por ahí en la semana no me importa andar a cara lavada por la calle, no es algo que me dé mucho problema. Pero a la hora de salir sí soy muy coqueta y me gusta arreglarme”, aseguró.

Además, habló sobre su romance con Fernando Vázquez, donde confesó que si bien se ven menos desde que dejó la agrupación, esto fue para mejor. Finalmente, reveló que “es él quien me ayuda a comenzar mi carrera”.