Joyce Castiblanco reveló la verdad tras el dopaje positivo de Paulo Garcés

Hace algunos días, el futbolista Paulo Garcés se vio envuelto en la polémica tras arrojar resultado positivo en un examen antidopaje.

Su equipo, Deportes Antofagasta, emitió un comunicado donde le entregó todo su apoyo en este momento, indicando que “esperamos que todos se pueda aclarar pronto y que sea restituida su intachable imagen”.

Otra persona que decidió alzar su voz en defensa del arquero fue su señora, Joyce Castiblanco.

A través de su cuenta de Instagram, la ex Yingo escribió una extensa publicación, señalando que “yo no ando defendiendo a Paulo es su vida profesional de nadie, mi apoyo ha sido a lo largo de su carrera de manera privada sobre todo en los momentos malos”.

Sin embargo, agregó de manera categórica que no solo pone las manos al fuego por su marido, sino que se quema “a lo bonzo”. “Paulo fue autorizado por el doctor del club a consumir el suplemento alimenticio para disminuir la grasa (se tiene respaldo de la solicitud y de la autorización)”.

Finalmente explicó que “el ingrediente que dio positivo no estaba rotulado por lo que no se podía saber que lo contenía”, y que seguirán el conducto regular para demostrar que el futbolista no tiene la culpa.