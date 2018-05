La cruda confesión familiar de Karol Lucero al reconocer que lo iban a dar en adopción

Este viernes todos los matinales nacionales dedicaron varias horas de su programación para celebrar el día de la Madre. Mega no se quedó atrás e hicieron un emocionante ejercicio en que los panelists escribieron cartas a sus madres que leyeron en vivo.

Si bien la mayoría agradeció a sus madres por su cariño y sacrificio, Karol Lucero ocupó el momento para hacer algo impensado: le pidió perdón a su mamá.

“Quiero ocupar esta ocasión para pedirle perdón. Mamá, hoy es un día especial, generalmente te he escrito una carta o te he dicho palabras para decirte lo agradecido que estoy de ti, pero nunca me había detenido a pedirte perdón”, comenzó diciendo.

Además, agregó en la carta: “Podrás decir que un hijo no tiene que hacerlo pero es el momento y quise decírtelo con estas palabras. Mamá, perdón por robarte tu juventud. Perdón por obligarte a postergar tus sueños de infancia. Soy responsable de que no seas esa persona que quisiste ser algún día, por criarme, por preocuparte de mí”.

“Me es imposible pedirte perdón sin concluir en que todo este perdón y arrepentimiento se puede resumir en una palabra: Gracias, gracias por optar por mí y por ser esa mujer que me dio la vida y una gran lección, la familia es lo más importante. Te quiero mucho mamá y perdón por todo lo antes mencionado”, enfatizó.

La razón de esto fue una potente historia familiar: Karol reveló que su madre lo tuvo siendo una adolescente y que como familia habían tomado la decisión de darlo en adopción.

El locutor radial confesó que a los 7 meses de gestación, su familia ya tenía los papeles listos para entregarlo a una pareja que no había podido tener hijos.

Sin embargo, su madre se arrepintió a último momento, por lo que “deciden echar atrás todo ese proceso que habían vivido para buscar a la familia que me podría haber tenido”, explicó.

Visiblemente emocionado, Karol agregó que cuando se enteró de la historia, se cuestionó muchas cosas, “pero también te das cuenta de lo que los papás están dispuestos a hacer por uno”.

MIRA AQUÍ LA HISTORIA COMPLETA