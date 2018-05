Panelista de Muy Buenos Días sorprende a sus compañeros al anunciar su embarazo

La humorista contó la buena noticia en pleno matinal.

El jueves recién pasado se celebró el día de la madre y en algunos matinales hicieron distintos homenajes, y en “Muy Buenos Días” vivieron un momento especial, ya que una panelista anunció que será mamá por primera vez.

Se trata de Chiqui Aguayo que se integró hace algunas semanas al programa animado por Cristián Sánchez y María Luisa Godoy.

“Este Día de la Madre es súper especial para mí, porque hace un tiempo lo supe, pero no les había contado que… Voy a ser mamá”, comentó la humorista que provocó sorpresa y alegría en sus compañeros.

Luego agregó que no quería contar nada, ya que “no sabía si iba a prosperar, he escuchado tantas historias de que no llegan a su término”.

El padre es el ex chico reality Karim Sufan, quien también estaba presente en el set. “Lo habíamos conversado el año pasado, este año me gustaría, estamos bien y todo, habíamos pensado en ponernos en campaña, pero las cosas resultaron de otra manera, fue súper sorpresivo”, manifestó Aguayo.

“Estoy súper contenta y súper feliz, tenía muchas ganas de contarlo (…) esto llegó súper de improviso, pero siento que el amor que tenemos con Karim es súper grande”, destacó.

La ex Club de la Comedia contó que tiene 12 semanas. “Me cagué de susto, miré el test y Karim me miró y los dos nos abrazamos y dijimos ‘ahora qué hacemos"”.