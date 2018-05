Pieza clave de "En su propia trampa" fue acusado de abuso sexual en contra de una compañera

Después de dos semanas de las denuncias en contra de su ex director de teleseries, Herval Abreu (Soltera otra vez, Chipe libre), Canal 13 vuelve a enfrentar a denuncias de acoso sexual y abuso laboral.

Según publica hoy La Tercera, en estos últimos días, han existido dos situaciones vinculadas con el tema. El pasado miércoles se conoció una entrevista que la ex chica reality Aynara Eder (Generaciones cruzadas) dio al programa The Lao -que aún no sale al aire-, del canal de cable Vive.

En su relato, la también modelo denunció que hace un par de años, Carlo Pontiggia, director de la sección Directo al corazón del matinal Bienvenidos -donde se recrean diversas situaciones amorosas- la habría llevado engañada a un motel. Apenas dichas declaraciones se hicieron públicas, Canal 13 activó sus protocolos internos y se reunió con Pontiggia, quien fue despedido el mismo día.

En esta misma semana, la estación enfrentó un segundo caso, al interior del equipo de Rodrigo Leiva, el productor ejecutivo que lidera exitosos espacios como Contra viento y marea, y En su propia trampa.

César Pérez, editor periodístico de dicho equipo y de ambos programas, fue acusado a través de los conductos formales de Canal 13 de acoso sexual, conducta impropia y abuso laboral por una compañera, según la información que pudo confirmar La Tercera con la señal. Ante el hecho, y luego que el canal viera pruebas del caso, el profesional llegó a un acuerdo y se terminó su vínculo laboral.

Consultados por el tema, desde Canal 13 declaran: “El canal está trabajando en que sus procedimientos y protocolos de denuncia no solo sean visibles, sino que sean utilizados. Cuando esto ocurre, es vital que las personas que denuncian se sientan acogidas y cuidadas por el canal. En esa línea, por el respeto que merecen las partes involucradas, especialmente las víctimas, no corresponde que el canal ventile el detalle de los casos. Cada circunstancia es distinta. Pueden ir desde denuncias por malas prácticas, por abuso de la posición que se ocupa en la organización, por acoso laboral, acoso sexual u otros. Como canal tenemos el compromiso de cuidar los procesos de denuncia, a las personas involucradas sean estas víctimas o testigos. Respecto de César Pérez, de mutuo acuerdo se terminó el vínculo laboral y no daremos detalles del por qué de su salida”.

Al interior de la señal también se recalca que, tras el caso Abreu, se han reforzado los protocolos ante las acusaciones y se ha incentivado a denunciar cualquier situación de este tipo, lo que habría precipitado un número de denuncias superior al habitual.

Pérez llevaba varios años trabajando en Canal 13, luego de haber salido de la productora Kike 21, del animador de Mega, Kike Morandé. Este diario intentó obtener la versión del profesional, pero no tenía su teléfono habilitado para recibir llamados.

La estación también decidió quitar el nombre de Herval Rossano Abreu de los créditos iniciales de Soltera otra vez 3. Desde esta semana, solo aparece como director y productor ejecutivo de la teleserie nocturna en los créditos finales.

En la señal declinaron referirse a esta determinación. Además, el realizador está trabajando con el abogado Mario Vargas -que ha encabezado juicios como la defensa del sacerdote John O’Reilly, el patrocinio a empresarios por recibir aportes de parte de SQM- quien en CNN Chile indicó que “todas las acusaciones son falsas” y que cuenta con “pruebas materiales” para comprobar su inocencia.