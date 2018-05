Rojo tendrá un protocolo para evitar casos de acoso sexual

TVN ya tiene todo listo para el regreso a las pantallas de Rojo, que debutará este lunes 14 de mayo.

Por esto, el animador Álvaro Escobar adelantó algunos detalles de lo que se viene en esta nueva temporada, asegurando que no siente presión por estar a cargo de esta apuesta, debido a que “levantar TVN, o cualquier canal, no depende de un programa en particular”.

Además, reveló que la producción del espacio ya tiene definidas las medidas para evitar posibles situaciones de acoso y abuso, pensando en el contexto de denuncias que se vive dentro del mundo del espectáculo.

“Tenemos un protocolo, que consiste en cuidar el más mínimo detalle, y yo no había visto nada semejante en los años que llevo trabajando en televisión”, aseguró, agregando que “es estricto, muy estricto, pero no exagerado. Aunque nada en este tema es exageración y me causa una muy buena impresión”.

Finalmente, comentó que existe una conciencia dentro del equipo para que no ocurran episodios de acoso, destacando que “hay una preocupación y una conciencia de autocuidado, porque son otros tiempos. Es bueno que estemos a tono con estos tiempos”.