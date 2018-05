Fran García Huidobro con todo contra Joche en "Primer plano"

Durante la última emisión del programa de Chilevisión, Canal 13, se realizó una entrevista telefónica con José Luis Bibbó, más conocido como Joche, por las duras palabras que le envió a su ex pareja, Fernanda Figueroa.

Tras el reciente quiebre, Bibbó decidió enviarle unos violentos mensajes a Figueroa, ante lo que Francisca García-Huidobro aprovechó la instancia para preguntarle directamente a Joche por la rudeza de estos. “Entiendo el despecho, pero tuve la oportunidad de leer los textos a Fernanda y más que las palabras de una persona despechada me parecen las declaraciones de un delincuente”, aseguró.

Para terminar con u cuestionamiento, la conductora del espacio agregó “que no constituyen para una denuncia, pero, ¿eres consciente de los textos que le mandaste a tu ex polola, simplemente porque se enamoró de otro hombre y a ti no te pareció?”.

Ante esto el argentino decidió hacer un mea culpa y aseguró que “Lo que hice estuvo mal, si ella esta con otro hombre fue por culpa mia, yo la empuje a eso”.