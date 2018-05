Panelista de "Muy buenos días" contó en el matinal que está embarazada

Se acerca el día de la madres y las sensaciones de las mamitas están a flor de piel. Y es que a todas les emociona el poder compartir con sus hijos y familias, especialmente cuando van a ser madres por primera vez.

Tal es el caso de Chiqui Aguayo, quién confesó en el matinal Muy buenos días, en el cual participa activamente como panelista, que va a ser madre. “Este Día de la Madre es súper especial para mí, porque hace un tiempo lo supe, pero no les había contado que … voy a ser mamá”, confesó.

Luego agregó que no lo había contado porque tenía miedo a que su embarazo no prosperaba y contó lo contenta que está junto a su marido, el ex chico reality, Karim Sufan.

“Estoy súper contenta y súper feliz, tenía muchas ganas de contarlo (…) esto llegó súper de improviso, pero siento que el amor que tenemos con Karim es súper grande”, contó.