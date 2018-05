Diana Bolocco es duramente criticada por no apoyar a Daniella Chávez

Una polémica que se ha tomado el fin de semana fue el encuentro entre Daniella Chávez y el personaje de Daniel Alcaíno, Yerko Puchento, durante la transmisión del programa de Canal 13, Vértigo.

Todo comenzó cuando Alcaíno en su rutina nombró a la conejita Daniela “Carlina” Chávez Carrillo, haciendo una clara alusión a la dueña del burdel “La tía Carlina”. Luego de esto, Yerco comenzó con su clásica actividad de leer diarios de vida y cuando llegó el momento de Chávez, encaró al comediante a la mitad de su rutina.

Esto porque el personaje comenzó a bromear con que el diario estaba caliente, lo que desató la furia de la modelo quién le dijo: “Yerko, es Daniella Karina, no Carlina. Si me quieres decir prostituta, me lo dices a la cara. Dilo de frente”.

Esto generó un incómodo silencio en el estudio en el Yerko comenzó a desentenderse del tema, mientras Martín Cárcamo sonreía y Diana Bolocco guardaba silencio.

Fue justamente la actitud de esta última la que molestó por sobremanera a los espectadores, ya que la consideraron machista y poco solidaria con el género. Fue a través de su cuenta de Instagram que muchos usuarios le dejaron comentarios criticándola.

“Muy linda, pero con esa misma carita y ese lindo vestido 👗 deberías haber parado la falta de respeto de tu colega yerko, no entiendo cómo te puedes prestar y ser parte del show! Hace rato dejo de ser humor, ahora es solo humillaciones y agresión verbal de parte del *humorista* y ustedes los animadores dejaron mucho que desear por la actitud irónica que mantuvieron durante la rutina. Eso 👌🏼”, “Pobre vieja ql ! Eso es lo que eres por avalar las mierdas de ese pallaso que tienen en ese programa ! VIEJA WEONA”, “Las mujeres machistas como tu son las peores”, fueron sólo algunos de los comentarios que recibió.