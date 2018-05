Hijo de Juan Falcón trae a Chile todo el ritmo de la salsa con importante proyecto

Juan Falcón es uno de esos actores que ha quedado en la memoria de los chilenos, en gran parte debido a su carisma. Sin embargo, ahora es su hijo, Leonardo Falcón, quien quiere acaparar las miradas del público a través de “Salsa Social”, el primer disco de su proyecto musical, llamado “El Chibano”.

Leonardo comenzó hace cuatro años a crear su música, en las que trata temas sociales de latinoamérica , y en donde además apela a la unión contra el capitalismo al ritmo de la timba y la salsa.

“Los contenidos de las letras de este disco tienen temáticas que nos hablan sobre el buen recibimiento de los inmigrantes, del trabajo justo. Me gusta hablar de salsa consciente. Mis referentes musicales siempre han sido las canciones de los maestros Rubén Blades, Ismael Rivera, Willy Colón y Los Van Van, porque que no sólo tienen la intensidad, la destreza musical de la salsa, sino que también se preocuparon de dar un mensaje y aportar desde la música a la construcción de una sociedad mejor. Para quienes me preguntan acerca del nombre de la banda, se debe a que un día hablando de identidad con mi padrino cubano me dijo: ‘aunque quieras tú nunca vas a ser cubano, pero tampoco eres chileno, Chibano es lo que tú eres’”, comentó el líder de la banda a un medio nacional.

La salsoteca “Maestra Vida”, ubicada en el Barrio Bellavista, fue la locación elegida por la banda para presentar su disco al público. La presentación comenzará a las 23:00 hrs, pudiendo adquirirse la preventa a través del sistema Eventrid, y también en puerta hasta las 00:00.