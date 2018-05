Alexis Sánchez muestra su talento para la comedia en el detrás de cámara de publicidad de Deadpool

Este lunes, la cuenta de Twitter de Manchester United sorprendió con un divertido video en la que varios jugadores son víctimas de la manía de Deadpool.

Por eso, a través de sus Instagram Stories publicaron parte del detrás de cámara, donde se puede ver a los futbolistas sacando su mejor faceta actoral.

Entre ellos aparece Alexis Sánchez, quien incluso se asegura de que sus expresiones faciales sean los suficientemente buenas para esta publicidad, preguntando “my face is funny? my face is good?” (¿mi cara es graciosa? ¿mi cara está bien?), y riendo junto a Juan Mata.