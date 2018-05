La nueva vida de Claudio Puebla fuera de la TV

El artista considera que no fue de los más populares.

Este lunes comienza una nueva versión del Rojo, programa de talentos que hizo famosos a distintos rostros como a María José Quintanilla, Leandro Martínez, Maura Rivera, entre otros.

Uno de los ganadores en la categoría de baile fue Claudio Puebla, quien triunfó en “Gran Rojo”, ganando un departamento que le sirvió para lograr nuevos sueños.

“El departamento que gané en la competencia lo vendí e invertí. Con esa plata me fui a Noruega el 2008 a perfeccionarme en hip hop por seis meses. También me metí a estudiar Cine en la Uniacc por tres años. Me compré equipos y cámaras”, comentó el bailarín en una entrevista con Las Últimas Noticias.

En la actualidad, Puebla tiene una productora y es fundador de la escuela Movimiento Arte Experimental. “artísticamente descubrí un montón por estar ahí (en Rojo). Fue una etapa maravillosa, estuve cinco años y crecí todo el tiempo. Fue fundamental en mi carrera y la gente aún se acuerda de mi trabajo, aunque no fui el más popular”.

El bailarín de 39 años confesó que está muy cerca de casarse y que además tiene un hijo de 15 años, además contó tuvo la opción de sumarse al equipo de “Mi Nombre Es”, pero decidió alejarse de la televisión para ganarse el respeto “en una volada artística que no fuera tan de show”.

En el último tiempo, Puebla ha trabajado como en la comunicación audiovisual y fotografía en los videoclips de Daniela Castillo y Consuelo Schuster, agregando que “hace pocos meses les hice una sesión a varias (chicas) del programa, entre ellas Maura Rivera y Carolina Soto, que están armando un musical”.