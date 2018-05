Millaray Viera ya tiene fecha de debut en Mega

La panelista aseguró que está “emocionada e impactada”.

Millaray Viera dejó al “Muy Buenos Días” para llegar a Mega y sumarse al “Mucho Gusto”, competencia directa del matinal de TVN.

Luego de entregar los motivos de su salida del canal estatal, la hija de Gervasio habló con Mega sobre su nuevo desafío televisivo.

“Estoy emocionada e impactada. Ahora que vine, recién me cayó la teja de qué está pasando. Estoy muy contenta y llena de ganas de hacer cosas. Había venido varias veces de invitada. Me siento súper cómoda con el equipo. Como las negociaciones vienen desde hace bastante tiempo, me ha tocado conocer a parte de la producción y tengo la mejor impresión de todos”, comentó Viera.

La panelista participó de una sesión fotográfica hecha dentro del canal del grupo Bethia y su debut en el “Mucho Gusto”, sería en junio.