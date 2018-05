Kenita Larraín relató entre lágrimas su último encuentro con Felipe Camiroaga

El domingo en la noche se estrenó el exitoso primer capítulo del nuevo programa periodístico de Mega, Efecto Mariposa.

El episodio fue la primera parte del accidente del Casa 212 del 2 de septiembre de 2011, donde fallecieron 21 personas, incluyendo a Felipe Camiroaga.

Por eso, la tarde del lunes Kenita Larraín fue invitada a Intrusos para hablar del programa y recordar al querido animador.

“Yo no lo vi porque para mí hubiese sido doloroso, de hecho estar hablando de esto ya me da pena”, comenzó señalando la ex modelo, agregando que hace poco tiempo finalizó el duelo.

En ese momento, Mariela Sotomayor le preguntó si recordaba la última vez que vio a Camiroaga, a lo que ella reveló que él la visitó en su casa una semana antes del fatal suceso.

“Sentí… No sé cómo explicarlo, pero mi sensación fue como que me despedí y algo en mí dijo ‘ya llevamos muchos que nos vemos, que no nos vemos. Quiero otro tipo de cosas’. No sé, fue algo muy raro, pero nunca me imaginé que era por un episodio como este”, aseguró.

Sin embargo, el momento más emotivo llegó cuando Nataly Chilet le consultó si había tenido contacto con Camiroaga a través de la numerología. La pregunta quebró a Larraín, quien entre lágrimas afirmó que sí se ha contactado con el animador, pero no quiso ahondar en ese tema.