Ale Fosalba cumple su sueño al posar para reconocida revista Latinoamericana

La actriz hizo un llamado a nunca rendirse.

Alejandra Fosalba tiene 48 años pero pareciera que los años no pasan por ella, ya que constantemente sube fotografías donde muestra toda su belleza y gran figura.

La destacada actriz nacional tiene una larga trayectoria en las teleseries de TVN, pero en sus redes sociales aseguró que aún tenía cosas por cumplir.

Fosalba fue parte de una sesión fotográfica para la reconocida revista Latinoamericana Vogue, lo que era un sueño para ella.

“Sentirse bien a cualquier edad cada vez cobra más sentido para mi , pequeñas cosas de la vida me inspiran a no detenerme y darme cuenta que no hay que dejar de soñar . Fui invitada por la revista Vogue México para participar de una bella editorial”, comentó.

Luego agregó que siempre tuvo a Vogue como “un referente de moda y estilo y por supuesto que pensé más de una vez lo lindo que sería estar ahí . El tiempo pasa y lo olvidas pero un día cualquiera llega la invitación y estás ahí”.

“Me queda claro que nunca hay que dejar de soñar. No hay límites”, concluyó la actriz en su publicación que en pocas horas superó los 3 mil likes.

MIRA LA PUBLICACIÓN ACÁ