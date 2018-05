Belén Mora reveló las razones que podrían alejarla de pantalla

Como ya es costumbre, el episodio del martes de La Noche Es Nuestra estuvo dedicado a las mujeres, por lo que la invitada fue Belén Mora.

Durante el relajado diálogo se tocaron varios temas de la vida pública y privada de la comediante, incluyendo su posible futuro en televisión.

Pamela Díaz le preguntó si no estaba aburrida en Mega después de seis años trabajando en Morandé con Compañía, a lo que la actriz confesó que no se siente muy cómoda con el panorama actual de la industria televisiva, dando a entender que podría alejarse de las pantallas.

“Yo creo que la televisión abierta está pasando por una crisis, ya que no se están sabiendo tratar bien los contenidos”, comenzó señalando, haciendo hincapié en que el problema no es de creatividad. “Creo que hay que mirar un poco más allá y pensar que la televisión va a ser digital en unos años más, y a mí me gustaría empezar un proyecto más por lo digital”, agregó.

Además, admitió no estar segura si desarrollaría la idea en paralelo a su trabajo actual, y aseguró que ya tiene algunos planes porque piensa que hay que “poner los huevos en diferentes canastas”.

Finalmente, aseguró que a la televisión le hacen falta programa con “más realidad y menos ficción, más personas y menos personajes”.