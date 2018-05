Chiqui Aguayo defendió rutina de Yerko Puchento a Daniella Chávez y generó conmoción en Muy Buenos Días

La polémica rutina del pasado jueves de Yerko Puchento sigue causando comentarios en todos los programas de televisión.

En esa ocasión, el personaje de Daniel Alcaíno la llamó “Daniella Carlina”, en clara referencia al famoso burdel santiaguino La Tía Carlina.

La modelo le paró los carros al comediante, y luego del programa realizó sus descargos contra él y los animadores. Incluso buscará presentar una denuncia contra el acto, respaldada por el Congreso.

Por esto, el matinal Muy Buenos Días a Todos conversó del tema durante su emisión del día lunes, donde Chiqui Aguayo sorprendió al apoyar a Yerko.

“Su personaje puede contradecirse quinientas veces y, por lo mismo, ser gracioso. Ahora, de que si es una buena broma o una mala broma lo de la Tía Carlina, también pongámonos en el contexto en que estás. Estás en Vértigo, es distinto también”, aseguró.

Además, indicó que si bien considera que no es un buen chiste, “no se le puede endosar a Yerko Puchento la responsabilidad de que tiene que ser de una sola línea”, refiriéndose claramente al discurso feminista que realizó después de burlase de Chávez.

Cuando sus compañeros discreparon con su opinión, la humorista, quien hace algunos días anunció que está esperando su primer hijo, lanzó que “Vértigo es un programa que paga súper bien”.

En ese momento, Ignacio Gutiérrez señaló que discrepaba con ella porque “no tengo derecho yo a llevarte de invitada, pagarte e insultarte”. “Y humillar”, agregó Cristián Sánchez.

“Es un mal chiste, no es una humillación per sé”, defendió Aguayo, a lo que Karen Bejarano aseguró que sí fue una humillación, indicando que “me da rabia, porque las mujeres somos juzgadas por cómo nos vestimos, qué hacemos, por lo que no hacemos. Que la Daniella quiera mostrar su cuerpo es problema de ella. Pero de ahí a denostarla a nivel de tratara de prostituta en un canal abierto me parece un poco mucho”.