Conmovedora escena de Bárbara y Nicanor dio paso a una nueva teoría en Perdona Nuestros Pecados

Una de las relaciones más queridas de Perdona Nuestros Pecados es la de Bárbara y Mercerdes, quienes deben esconderse del resto de la Villa Ruiseñor.

Sin embargo, esto es cada vez más difícil luego que Mechita le confesara el romance a su padre Ernesto Möller.

Por esto, el personaje de María José Bello debió tomar la difícil decisión de contarle la verdad a su marido, el comisario Nicanor, en una de las escenas más conmovedoras del episodio del martes.

Mientras estaban ambos en la cama, Nicanor le propuso a Bárbara dejar atrás el pueblo y comenzar de cero en Santiago. En ese momento, la mujer habló con toda honestidad y entre lágrimas le respondió que no, “porque ya no te amo. Lo siento, pero me enamoré de alguien más”.

El comisario le pidió que le dijera el nombre de su nuevo amor, pero Bárbara se negó, provocando el llanto descontrolado de su marido.

La emotiva escena no solo conmovió a los fanáticos de la nocturna, sino que además dio pie a una nueva teoría sobre el futuro de su matrimonio y de “Barcedes”.

Los seguidores creen que Bárbara quedará embarazada, dificultando su separación con Nicanor y poniendo más problemas entre ella y Mercedes.

Esta novela es tan eterna, que fijo la Barbara quedo embarazada de Nicanor #YaNoTeAmo — Camila Mansilla (@ccamilafernanda) 16 de mayo de 2018

#YaNoTeAmo locoooo que pasa si la bárbara donde se metió con el pelao ahora queda embarazada 😱😱😱😱😱 — Nicole🇨🇱 (@NicoleeBelen) 16 de mayo de 2018

Barbara le dice #YaNoTeAmo pero como el pobre comisario andaba mas acumulado que el Loto y ella le dió la pasada, ademas es novela, me tinca que quedará embarazada #PerdonaNuestrosPecados2 pic.twitter.com/wLoWIhqIWw — Rodrigo Zambrano (@RRZB) 16 de mayo de 2018

#yanoteamo obvio que la Bárbara va a quedar embarazada de Nicanor en esa cachita de despedida… ¿Qué pasará? Si nos ponemos brígidos nivel guionistas, Nicanor se queda con la Ingrid, y Bárbara se hace un aborto clandestino y muere… ¿ O me pasé? — Nati Brito (@natibritoo) 16 de mayo de 2018