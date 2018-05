Jordi Castell presenta su nuevo emprendimiento a meses de su alejamiento de la TV

El fotógrafo se instaló con su propia pastelería en el sector de Las Condes.

Jordi Castell está alejado de la televisión, una de sus últimas apariciones fue en “Vértigo” donde se coronó como el ganador de ese capítulo.

El ex comentarista de farándula se gana la vida con su nuevo emprendimiento, ya que abrió una pastelería y panadería en el sector de Las Condes.

“Eloísa” es el nombre del local, donde vende muffins, donuts, empanadas y quiches, además de tortas frescas y la especialidad de la casa, “el postre de huevo mol que no da más de bueno”.

En una entrevista con la Revista Caras, Castell contó que el nombre surgió gracias a una amiga que se llama igual. “Ella me enseñó a distinguir un buen postre, a comer dulces, y lo principal es que me enseñó a disfrutar sin ningún nivel de culpa al comer algo rico. A Eloísa la recuerdo cada vez que me como un rica torta”.