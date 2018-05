Usuario destrozó la maternidad de Antonella Ríos con cruel crítica a su estilo de vida

Como parte de su celebración en el Día de la Madre, Antonella Ríos compartió una tierna foto junto a sus dos hijos, Manuel y Bruno.

Junto a la imagen compartió una reflexión sobre el rol de ser madre, señalando que “pienso que toda madre que la mueva el amor es una gran mamá”. Además, aseguró que no es una “competencia por ser mejor o ‘hacer las cosas bien"”, y le deseó un buen día “a todas las mujeres que son madres de sus hijos, de sus padres, de sus animales”.

Si bien la gran mayoría de sus seguidores la felicitaron por su familia y le desearon un buen día, hubo un comentario que destacó por su mala onda y la fuerte crítica a su maternidad.

El usuario identificado como @sasesisosu9 comenzó juzgando la foto, preguntando “¿por qué tú y el Bruno salen rubios si solo el Manu es rubio de ojos claros?”, para luego asegurar que eso era extraño ya que ni ella ni el padre Daniel Elosúa tienen esos rasgos.

“Por lo demás, no entiendo a las mujeres como tú que tienen hijos de un hombre y otro. Si les gusta la cuestión está súper bien que lo pasen bien y le den como bombo en fiesta, pero hay tanto método anticonceptivo para evitar embarazos. Para tener un hijo hay que primero ser responsable y darle estabilidad emocional”, continuó, enjuiciando la forma de vida de la actriz.

Sin embargo, el comentario no quedó hasta ahí, y el usuario. que terminó por borrar la cuenta, se refirió a la presunta mala relación con su ex pareja Daniel Elosúa, y criticó al comediante porque “no puede llegar a hacer show en la noche cuando hay hijos. Está claro que ustedes no pensaron que traer al mundo un hijo conlleva una responsabilidad seria”.

Finalmente, le criticó su supuesta relación con un joven de 21 años y le ‘aconsejó’ tomar la pastilla anticonceptiva para no quedar embarazada, porque así “la harías de oro”.

Por esto, el equipo de Intrusos de La Red habló con Ríos para conocer su postura frente a esta cruel crítica. “Es importante no agarrar la mala onda, porque genera más mala onda y uno se llena y como que se intoxica”, comenzó señalando.

“Al principio, en este mundo de las redes sociales, uno contestaba, pero luego te das cuenta de que lo que hay que hacer es bloquear”, aseguró, señalando que lo que hizo en esta ocasión fue “exponer hasta qué punto puede llegar el comentario mala onda de un hater”.