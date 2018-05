Botota Fox retó a Yerko Puchento a un duro desafío en pantalla

La transformista también habló sobre su vida privada.

Botota Fox se hizo un espacio en la televisión nacional gracias a sus atrevidas bromas en y humor negro que en la mayoría de las veces ha causado polémica.

En dicho contexto, la transformista fue invitada “No Culpes a la Noche”, donde realizó un monólogo tirándole sus dardos a Yerko Puchento.

“A ti te hablo Yerko, mira yo soy así, no uso muelas, nadie me lo dice. Para ti Yerko, te desafío, que algún jueves vengas aquí donde estoy yo, y hagas mi pega pero sin sonopronter, y yo me voy a Vértigo”, comentó.

Una vez terminada su actuación, la comediante habló sobre su vida privado, donde comentó la diferencia entre José Miguel Navarrete, el hombre detrás del personaje y Botota. “José Miguel es más tímido”.