China Suárez relató horrible episodio de acoso mientras viajaba con su pequeña hija

El acoso callejero es un tema que cada vez se habla más, pero no solo ocurre en nuestro país, sino que en todo el mundo.

Bien lo sabe China Suárez, quien denunció un desagradable episodio que vivió mientras viajaba en auto con su hija Magnolia en el sector de Palermo en Buenos Aires.

A través de sus Instagram Stories, la actriz relató que cuando iba de regreso a su casa con la pequeña, “un viejo pajero empieza a ir a la par mía, frena, baja la ventana, me hace gestos asquerosos, me sigue con el auto un par de cuadras”, agregando que “se me congela la sangre del miedo”.

La trasandina, llena de “bronca e impotencia” comenzó a preguntar “¿hasta cuando esa impunidad hijos de la mierda? ¿por qué una persona tiene que hacerte pasar ese momento horrible con tu bebé en el auto?”.

Luego, aseguró que si bien no “me animé” a grabar o sacar fotos, sí anotó la patente, para cerrar lanzando una crítica al sistema que no protege a las mujeres en estos casos.

“Haces la denuncia y ¿quién te protege cuando el tipo se entera? Lo mío es un detalle al lado de las mujeres que denuncian maltrato y después quedan a la buena de Dios”, finalizó.