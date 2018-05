Francisco Reyes reveló por qué no viajó a Juan Fernández junto a Felipe Camiroaga

Esta semana, el accidente del Casa 212 en Juan Fernández ocurrido en 2011 volvió a estar en el centro de la atención, luego de ser el tema principal de los primeros dos episodios del programa Efecto Mariposa.

Dentro del espacio periodístico de Mega se realizaron varias entrevistas para dar a conocer todos los detalles de la tragedia, donde se reveló el nombre de un actor que debía abordar el avión y no lo hizo.

Ana María Zaldívar, la encargada de distribuir los cupos del viaje, señaló que “la gente de la FACh me dio que no había tantos cupos porque se iba a incorporar gente del Ministerio de Cultura (…) Me pidieron subir al actor Francisco Reyes y yo dije que no”.

Sin embargo, el artista nacional terminó siendo parte de la lista de personas que viajarían a Juan Fernández. “Cuando supe que Felipe iba con un equipo de personas, yo me acerqué a él y le dije ‘yo voy contigo’. Me acerqué a la producción y quedamos en eso”, relató Reyes a Intrusos.

Si bien el actor tenía la intención de realizar actividades culturales con los niños de la isla, problemas con su calendario evitó que abordara el avión, ya que se encontraba grabando la serie Prófugos.

“Llegué a Santiago el mismo día que ellos partían. Yo llegué en la mañana y ellos partieron como a las 3 de la tarde, y ya era tarde para embarcarse y no fui”, aseguró.

Finalmente, confesó que el accidente “me pilló por sorpresa”, ya que “nunca presentí la tragedia ni nada”, y aseguró que si hubiese llegado antes a Santiago, habría sido parte del vuelo.