Katherine Orellana vuelve a la TV con radical cambio de look

La cantante será una de la invitadas a Pasapalabra.

Katherine Orellana se hizo conocida por su destacada participación en Rojo, donde llamó la atención del público por su buena voz.

Actualmente la cantante está alejada de la televisión y luego de revelar que tuvo problemas con el alcohol y las drogas, volverá a las pantallas para participar en Pasapalabra.

Orellana hizo pública la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde subió una una fotografía junto a Daniel Valenzuela.

Pero eso no es todo, ya que la ex Rojo aparece con un nuevo look que fue alabado por sus seguidores.

MIRA LA PUBLICACIÓN ACÁ: