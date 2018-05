La pena de Miguelito al contar triste historia sobre su padre

El actor tuvo que lo tuvo que buscar por todos lados.

En “Más Vale Tarde” nuevamente si vivió en emotivo momento, cuando Miguelito le contó a Soledad Onetto sobre la ocasión cuando conoció a su padre, quien reconoció a su hijo cuando este ya tenía 11 años.

“Yo creo que quien crece o se cría sin su papá, aunque sea como sea, el niño se imagina que es un superhéroe. Después de no verlo por tantos años, es como guau, pero para él no fue así”, comentó.

Luego agregó que “lo buscaba en la provincia donde nosotros vivíamos (en Perú), nos topábamos, y en más de una oportunidad él se escondía de mí”.

“Yo cuando salía del colegio, iba a verlo a donde estudiaba para recuperar el tiempo perdido, para enlazar esa conexión padre e hijo. En más de una oportunidad escuché decirle a sus compañeras ‘díganle que no estoy’. Eso duele, en ese momento me dolía mucho”, destacó.

Miguelito estuvo al borde del llanto, ya que se en ese momento se cuestionó varias cosas. “Si yo lo único que quería era que me dijera por qué no había estado conmigo”.

Finalmente el humorista dijo que “hora no me interesa, yo no le tengo odio, tampoco rencor. En su momento, yo hice todo por recuperar eso, pero como él tenía otra familia, no tenía interés (…) pero yo estoy en trámites para cambiarme el apellido, no quiero seguir engrandeciendo su nombre, cuando él no estuvo ni ahí conmigo”.