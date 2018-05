Actor de TVN fue acusado de violencia física y psicológica

Durante la última semana la industria de la televisión no se ha calmado y los escándalos no se han hecho esperar. Recientemente, una dura acusación contra el actor de TVN, Juan Pablo Miranda, está dando vueltas en las redes sociales.

Su ex pareja, la actriz Paloma Amaya aseguró a través de su cuenta de Facebook, que cuando tuvieron una relación en el año 2010, sufrió de violencia física y psicológica por parte del actor.

“Esto pasó hace ya casi ocho año pero dejó tantas consecuencias psicológicas negativas en mí, que hasta el día de hoy sentía pánico de denunciarlo”, escribió la artista en su relato.

“Pasé la noche en el living de su departamento arrodillada muerta de miedo, fumando, sin poder ir siquiera al baño porque me daba terror (…) Cuando amaneció me fui hasta su cama a esperar que despertara y me quedé dormida de cansancio al lado de él. Desperté con él corriéndome mano y pidiéndome perdón (…)”, sentenció.

Además agregó que intentó hacer una denuncia en carabineros, pero no se pudo formalizar, por falta de lesiones importantes.

