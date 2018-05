Ex chica Mekano se emocionó hasta las lágrimas en "Mucho gusto"

El pasado viernes, la ex chica Mekano, Nicole Pérez, estuvo de invitada en el matinal de Mega, Mucho gusto, mostrando su nuevo emprendimiento de creación de mantas XL.

“Estoy haciendo talleres, a mí me encantan las anualidades, aprendí en Estados Unidos a tejer con trapillo, me fue súper bien, me está yendo súper bien y ahora estoy haciendo talleres de mantas XL”, comentó.

Además, Nicole fue consultada por su relación de pareja, sobre la cual comentó que “nosotros estamos desde los 14 años juntos, llevamos 21 años juntos, hemos pasado buenas, malas, súper malas”, dijo y agregó que as así “porque nos amamos, es el padre de mis hijos. También el amor no es un sentimiento, es una decisión”.

Tras esto, Pérez recibió una emotiva carta sorpresa de su marido que la emocionó hasta las lágrimas. “Si retrocediera el tiempo te elegiría una y mil veces. Te amé antes, te amo ahora y te amaré siempre”, fueron las palabras que le dejó su marido.