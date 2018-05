Guardaespaldas de Arturo Vidal tuvo emotivo momento con "Kenita" Larraín en TVN

Durante la mañana de este viernes, el matinal de TVN, Muy buenos días tuvo un invitado muy especial. Se trata de Gabriel Marrero, un venezolano de 34 años que trabaja como guardaespaldas de Arturo Vidal.

El hombre trabajó durante largo tiempo como guardaespaldas en su país, formando parte de la guardia de honor presidencial para Hugo Chávez y otras figuras.

Durante su visita al matinal, el venezolano recordó una tierna anécdota que vivió junto a María Eugenia “Kenita” Larraín cuando llegó a Chile y no encontraba trabajo como guardaespaldas.

Marreo contó que estaba vendiendo maquillajes para ganarse la vida y un día se encontraba trabajando en un local donde estaba la modelo y se acercó a ofrecerle sus productos. Ante su carismática personalidad, Kenita aseguró que jamás la habían atendido así por lo que le regaló 20 mil pesos y no se llevó ningún producto.

Esta historia hizo que la producción del programa se comunicara con la modelo, lo que generó que Gabriel se emocionara hasta las lágrimas.

“Tú me diste la oportunidad de experimentar acá en Chile como guardaespaldas, mi carrera. Yo recuerdo que me dijiste que con mi personalidad vas a llegar muy lejos (…) Yo llegaba a mi casa con $5 mil y eso no me alcanzaba para comprar en el mercado. Esos $20 mil que ella me dio y sus palabras me llenaron con más fuerza”, dijo Gabriel entre lágrimas.

Tras esta situación Kenita le respondió que “cuando uno hace las cosas de corazón y se dedica a lo que le gusta con pasión eso se transmite, y creo que es eso lo que sientes todos en el estudio con respecto a tu historia, traspasa la pantalla al público, a mi también”.