Steffi Méndez confesó problema con ex pareja por culpa de Karol Lucero

El pasado jueves, el panel de Mucho gusro decidió llevar como invitada a Steffi Méndez. Durante la emisión de este capítulo, se habló de los nuevos proyectos que tiene la actriz y de cómo está llevando el vivir sola, ya que toda su familia decidió quedarse a vivir en Suecia.

En un momento determinado, comenzaron a molestar a la hija de Dj Méndez con Karol Lucero, lo que llegó a incomodarle bastante y explicó el porqué.

“Lo que pasa es que, lo voy a decir, en mi relación anterior, yo tuve un problema con él (su ex) por culpa de Karol. Él no me joteaba, habíamos quedado en ir a comer sushi y a mi pareja, en ese entonces, no le parecía bien (…) él se enojó, sobre exageró”, lanzó, generando sorpresa en el panel.

Ante esto, Paty Maldonado aseguró que “muy poco sentido del humor, si era algo de amigos”. Mientras que Karla Constant dijo que “Es distinto ir a comer con Pepito, que ir a comer con Karol, es porque este hombre tiene fama, es conquistador”.

Para defenderse, Karol sólo pudo decir que “Disculpa Steffi, pero tengo que hacerlo, a mí la persona que me invitó fue ella. Igual me causa extrañeza porque eso pasó hace mucho tiempo, fue hace dos años”.