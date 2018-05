Así son las vacaciones de Martín Cárcamo y su pareja en México

Sin duda Martín Cárcamo es uno de los animadores más queridos de la televisión nacional. Y es que su carisma y simpatía atraviesan la pantalla, por lo que se ha formado una larga lista de seguidoras.

Hace algunas semanas conocimos a su pareja, la maquilladora Ale del Sante, con quien se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en la Rivera Maya, México.

Fue justamente la pareja del animador quien compartió una fotografía en su cuenta de Instagram de las increíbles vacaciones que están viviendo.

La instantánea ya cuenta con más de 2 mil me gusta y no ha recibido más que comentarios positivos. “Que lindos son!!!!”,”Que lindos me encantan!!!”,”Me encanta verlos juntos. Hermosa pareja y muy bajo perfil🤩”, son algunas de las frases que se pueden leer.

Mira la postal aquí: