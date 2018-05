Belén Mora tuvo un desencuentro con sus seguidores a través de redes sociales

Los famosos de nuestra farándula nacional mantienen activas sus cuentas en redes sociales con al intención de tener un contacto cercano con sus seguidores, quienes usualmente agradecen esto, ya que les encanta saber del día a día de sus famosos favoritos.

Sin embargo, en esta oportunidad Belén Mora tuvo un desencuentro con varios de sus fanáticos tras postear en su cuenta de Instagram una fotografía en la que asegura que ella no da saludos para las alianzas de los colegios.

“Te hizo mal la fama, no sé si antes era simpática, pero siempre dices pesadeces y creo que hay formas y formas…Lamentable que se te subieron los humos, un poco de humildad no seria malo”; “Bájate de la nube ridícula. Humildad es lo que te falta por millones”, y “Entonces parte por decirle a la gente de la TV que no pida que voten por ti para que ganes cosas, porque ahí si que la gente tiene que votar, ahí no cuesta nada pedir votos”, es el comentario que dejó.

Esto causó el enfado de muchos de sus fanáticos, quienes consideraron que se le subieron los humos y que por esto no quiere ayudarlos, dejando comentarios como: “Que weona más estúpida jahsjajaja xD da risa su altanería porque en realidad nadie la conoce además de las estupideces sin gracia que hace en el programa del 9 xD (entré acá porque la verdad es que tengo mil tiempo para postear)”, “baja un cambio comadre, esa actitud es super desagradable, esta bien ser directa pero prepotente es otra. Si no te gusta dar saludos para alianzas no los des y punto. Ojalá no tengas que recurrir a votos en un futuro cercano… te vas a quedar con mas cuello que guata”,”Te hizo mal la fama, no sé si antes era simpática, pero siempre dices pesadeces y creo que hay formas y formas…Lamentable que se te subieron los humos, un poco de humildad no seria malo”.

Pero el asunto no quedó ahí y la “Belenaza” decidió defenderse. “Lamento tanto que les moleste mi opinión, pero creo que nadie me sigue obligado. Si le caigo mal, que bueno, porque si esperaban que siempre cumpliera con sus expectativas y dijera siempre lo que quieren escuchar, se equivocaron de persona. Ahórrense la lata y mejor dejen de seguirme, y gracias a los que entienden”, compartió en una segunda gráfica.

⭐️ Una publicación compartida por Belenaza Mora (@belenaza_) el May 17, 2018 at 2:48 PDT

Como las críticas a su persona siguieron, compartió una tercera imagen en la que escribió “En el rato que llevan tirándome mala onda cerré tres eventos”.

El evento se llama : SOBERBIA Una publicación compartida por Belenaza Mora (@belenaza_) el May 17, 2018 at 3:59 PDT

Finalmente decidió compartir una fotografía de ella en la que aparece haciéndo una mueca para todos quienes se lanzaron en su contra.