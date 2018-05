"Chino" Ríos respondió a críticas por su nueva apariencia

En agosto del año pasado comenzaron los rumores de que Marcelo “el Chino” Ríos se habría realizado una intervención en los ojos, luego de una fotografía que él mismo compartió a través de su cuenta de Twitter.

“Disfrutando etapa de mi vida con mi familia, más feliz que nunca…saludos a todos desde Sarasota, Florida”, es el mensaje que compartió en ese entonces junto a la instantánea.

Disfrutando una nueva etapa de mi vida con mi familia, más feliz que nunca…saludos a todos desde Sarasota, Florida. pic.twitter.com/br7p9L7lBw — Marcelo Rios Mayorga (@MarceloRios75) 21 de agosto de 2017

Tras las especulaciones, “el Chino” no tuvo reparos en decir la verdad a Martín Cárcamo durante una entrevista en el programa de Canal 13, Vértigo. “Es verdad que me hice una cosa en los ojos, no tengo problemas en decirlo. Me saqué las arrugas que tenía en los ojos. El sol, los años jugando, te hace pedazos la piel. Se nota bastante. Se me ocurrió subir una foto a Twitter”, expresó.

Hoy por hoy, la cirugía del tenista sigue en cuestión, por lo que decidió compartir una nueva imagen en su cuenta de Twitter en respuesta a todos aquellos que lo siguen comentando.

Mira la publicación aquí: