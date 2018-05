Ed Sheeran acusa a campaña anti aborto de usar una de sus canciones sin autorización

El cantante británico, Ed Sheeran utilizó su cuenta de Instagram para aclarar que su canción Small Bump fue utilizada sin su autorización para un evento pro vida en Irlanda.

Al cantante le pareció necesario aclarar que él no tuvo nada que ver con el evento que se desarrolló en el centro de Dublín, ya que su canción fue utilizada sin su consentimiento. Además aseguró que este no es el sentido de la canción.

“Siento que es importante hacerlos saber que yo no he dado mi aprobación para este uso, y no refleja el contenido de la canción”, es el mensaje que compartió en una de sus historias de Instagram para denunciar el caso.