Julia Fernández apareció en redes sociales con su nueva pareja

El jueves pasado se habría vinculado a Julia Fernández con José Ramón Astorga. Y es que los principales medios de comunicación aseguraron que la brasileña ya había superado a Ignacio Lastra y que estaba comenzando una relación con el primo de Pangal Andrade.

A pesar de que la modelo aún no ha confirmado nada, su ex compañero del reality Doble tentación, Felipe Lasso, aseguró que Julia ya dio vuelta la página. “Me he enterado por las redes que estaba con un chico. Le pregunté ‘¿oye, ya tienes novio?’ y me dijo ‘sí, estoy saliendo y muy contenta’. Entonces yo estoy feliz igual por ella, que es muy buena chica. Le tengo muchísimo cariño… Ella hasta después de las pascuas estuvo buscando a Ignacio, estuvo detrás de él, pero él no reaccionó”, confesó.

Además, durante la noche de este sábado la ex chica reality compartió a través de su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece junto a Astorga y Fer Figueroa en un evento.

Revisa la postal a continuación: